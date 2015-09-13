Almanya: Türkiye, aşırı tepki vermekten kaçınmalı

Almanya’dan Türkiye ’ye Kürt sorunu ve PKK ile mücadele konusunda açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye’nin Kürt sorununda aşırı tepki vermemesini istedi. Steinmeier, 'Türkiye'nin aşırı tepki vermekten kaçınmasını temenni ediyorum' ifadesini kullandı.

Frankfurter Rundschau gazetesinin internet sayfasında yer verdiği habere göre, Funke Medya grubuna açıklamalarda bulunan Steinmeier, Türkiye’de bittiği sanılan çatışmaların yeniden ve tüm şiddetiyle geri döndüğünü söyledi.

Ahmet Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine göre, haftadan haftaya endişe ile şiddetin tırmanmasını gözlemlediklerini kaydeden Steinmeier, “Türkiye’nin terörist saldırılara dengeli bir tepki vermesini anlayışla karşılıyor, Ankara hükümetinin durumun normalleşmesi için çaba sarf etmesini ve aşırı tepki vermekten kaçınmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.