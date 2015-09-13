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Dünya

Almanya: Türkiye aşırı tepki vermekten kaçınmalı

'Ankara hükümeti durumun normalleşmesi için çaba sarf etmeli'

13 Eylül 2015 18:11

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin aşırı tepki vermekten kaçınmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye’nin Kürt sorununda aşırı tepki vermemesini istedi.

Radikal'in Frankfurter Rundschau gazetesinin internet sayfasında derlediği habere göre, Funke Medya grubuna açıklamalarda bulunan Steinmeier, Türkiye’de bittiği sanılan çatışmaların yeniden ve tüm şiddetiyle geri döndüğünü söyledi. Haftadan haftaya endişe ile şiddetin tırmanmasını gözlemlediklerini kaydeden Steinmeier, “Türkiye’nin terörist saldırılara dengeli bir tepki vermesini anlayışla karşılıyor, Ankara hükümetinin durumun normalleşmesi için çaba sarf etmesini ve aşırı tepki vermekten kaçınmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

 

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