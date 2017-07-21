Almanya: Türkiye 680 şirketin adını verdi

Türkiye'nin Almanya'ya terörü desteklediği belirtilen 680 Alman şirketinin ismini verdiği iddia edildi. Ankara'nın yalanladığı iddia, Reuters tarafından bir güvenlik kaynağına dayandırılarak yeniden gündeme getirildi.

Duvar’ın haberine göre, Türkiye’nin Almanya’ya ‘terörü desteklediği’ iddia edilen şirket ve kişilerin isimlerini verdiğine dair tartışma dinmiyor. Ankara’dan gelen yalanlamalara rağmen, bugün Reuters’a konuşan bir Alman güvenlik kaynağı listenin verildiğini söyledi.

Kaynak, listede 680’ü aşkın Alman şirketinin adının bulunduğunu savundu. Buna göre, Türkiye bu şirketlerin terörü desteklediğini savundu.

İddiayı ilk olarak Almanya'da yayınlanan Die Zeit gazetesi duyurmuştu; listede Almanya’nın önde gelen şirketleri Daimler ve BASF AG’nin de bulunduğu öne sürülmüştü. Reuters bugünkü haberinde, güvenlik kaynağının verdiği sayının Zeit’ın duyurduğunun 10 katı olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu iddia hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hem de Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlandı.