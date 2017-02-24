Almanya: Türkiye 21 terör şüphelisini istedi

Yeşiller partisi milletvekili Özcan Mutlu’nun, Türkiye’den yapılan iltica başvuruları ve Türkiye’nin Almanya’dan iade taleplerine ilişkin soru önergesine Alman İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. Buna göre, Türkiye Almanya’dan 2015 yılında 13'ü terörizm nedeniyle olmak üzere 66, 2016 yılında ise 8'i terörizm nedeniyle 60 iade talebinde bulundu. Terörizm suçlamasıyla iade talebinde bulunulanların sayısının son iki yıl içinde toplam 21 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında bu talepler hakkında ayrıntılara yer verilmedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kasım ayında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara'daki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'da PKK ile bağlantılı 4 bin 500 suç dosyası olduğunu belirterek, "Bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Sadece 3 tanesi iade edildi" eleştirisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kısa bir süre önce Ankara'daki açıklamasında, Almanya'nın terör şüphelilerinin iadesini geciktirdiğini savunmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e 4 bin dosya verdiğini kaydeden Erdoğan, "O dosyaların sayısı 4 bin 500 oldu. Demokratik bir ülkenin AB'nin önde gelen ülkesinin terör örgütü olarak kabul ettiği bu örgütün mensuplarını korumasını ben anlamakta zorlanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Mutlu: "Türkiye'nin verdiği rakam doğruyu yansıtmıyor"

Yeşiller partisi milletvekili Özcan Mutlu DW Türkçe'ye açıklamasında, "Biz daima Türkiye'nin verdiği rakamın doğruyu yansıtmadığını söyledik. Bu soru önergesiyle, Alman hükümetinden Türkiye'nin Almanya'dan iade taleplerinin istatistiklerini aldık. Terör suçundan sadece iki yıl içinde 21 dosya söz konusu. Yani 21 kişinin iadesi talep edilmiş” dedi.

Aynı zamanda Türk-Alman Parlamenterler Grubu Başkan Yardımcısı olan Mutlu, "Türkiye'nin devamlı yaklaşık 4 bin dosyayı sunduk Almanya'ya, iade etmiyorlar söylemi doğruyu yansıtmıyor” diye konuştu. Mutlu, "Türkiye daima Almanya'nın teröristleri koruduğunu, Türkiye'nin düşmanlarını koruduğunu, teröristleri iade etmediğini ve gerçekle alakası olmayan rakamları kamuoyuna sunduğundan ötürü Alman hükümetinden gerçek rakamları istedik” dedi.

İltica sayıları arttı

Öte yandan Federal İçişleri Bakanlığı'nın Özcan Mutlu'nun soru önergesine verdiği yanıta göre, Türkiye'den diplomatik pasaport sahibi 136 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. DW Türkçe'ye açıklamasında 136 kişiden 44'ünün NATO askeri olduğunu söyleyen Mutlu, "Tek bildiğimiz son önergemden bu yana sayının 4 kat arttığı" dedi.

Son önergesini ekim ayında verdiğini belirten Mutlu, "Türkiye'deki gidişattan dolayı sayı yükseldi. Türkiye'de antidemokratikleşme, baskı düzeninin kendisini daha da göstermesinin söz konusu olması halinde Almanya'ya iltica başvurularının daha da artacağını düşünüyorum" dedi. Alman İçişleri Bakanlığı'nın yanıtına göre, 136 kişi arasında askerler, kamu görevlileri, diplomatlar ve aile üyeleri bulunuyor.

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Başak Özay