Almanya Türk Toplumu'ndan olası koalisyon ortaklarına Türkiye eleştirisi

Almanya Türk Toplumu, Almanya'da yeni hükümeti kurmak için halihazırda koalisyonu ön görüşmeleri yapan siyasi partileri, Türkiye ile ilişkileri ele alışları nedeniyle eleştirdi. Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, ön görüşmeler yürüten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi'nin temsilcilerini "Almanya-Türkiye ilişkilerini, göç ve uyum tartışmaları çerçevesinde değil, sadece dışişleri kapsamında ele aldıklarını" belirterek tepki gösterdi. Sadece Yalnızca bir mülteci kabul sayisinda üst sınırından bahsediliyor sürekli olarak. Taraflar arasında 'kim daha az kişinin Almanya’ya gelmesine izin verecek?' şeklinde bir yarış var" diyen Sofuoğlu, uyum ve “göç toplumunda çok çeşitliliğin takdir edilmesi” gibi konuların arka plana düştüğünü söyledi.

Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı, CDU’nun Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilere yerel seçimlerde oy hakkı verilmesini, burada yaşayan çok sayıda Türk’ün 'Erdoğan rejimine sadakatle bağlı' olmalarını gerekçe göstererek engellediğini hatırlattı. Olası koalisyon ortaklarının sağ popülist AfD partisini zayıflatmayı amaçladıklarının gayet aşikâr olduğunu belirten Sofuoğlu, "ancak bu partinin görüşlerini başka kelimelerle savunarak başarılı olmanın" mümkün olmadığını kaydetti.

Çifte vatandaşlık için çağrı

Sofuoğlu, adını ön görüşmelerde bulunan siyasi partilerin renklerinden alan “Jamaika Koalisyonu”nu kurma girişimlerine devam eden taraflara, göç konusunu ele alacakları bir sonraki görüşmelerden önce göçmen temsilcileri ve uzmanlardan bilgi almaları çağrısında bulundu.

Yeşillere ve Hür Demokratlara seslenen Sofuoğlu, Hristiyan Birlik’in çifte vatandaşlık konusunda getirmeyi önerdiği kısıtlamaya karşı çıkmalarını istedi. Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Birlik arasındaki bir uzlaşmadan doğmuş olan şu anki uygulama, yabancı ebeveynlerin Almanya’da doğan ve büyüyen çocuklarının belli şartlar altında çifte vatandaş statülerini koruyabilmesini öngörüyor. Bu uygulama çok sayıda Türkiye kökenli göçmeni de ilgilendiriyor. CDU ve CSU ise, bu uygulamayı kaldırarak, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlarda, Almanya’da doğmuş kuşağın çocuklarına çifte vatandaşlık hakkının geçmemesini istiyor.

Koalisyon için sürdürülen ön görüşmelerde göç ve uyum konularında taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Yeşiller, kısıtlı koruma statüsüne sahip mültecilerde aile birleşiminin tekrar mümkün olmasını talep ediyor. Hristiyan Birlik ise, kabul edilecek sığınmacı sayısının, sınır dışı edilenler veya kendi istekleri ile geri dönenlerin sayısı çıkarıldıktan sonra yılda 200 bin ile sınırlandırılmasını istiyor.

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