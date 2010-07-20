Almanya Türk polis istiyor

T24- Alman polisi, Kuzey Ren Westfalya bölgesinde suçla mücadele için Türkiye’den polis getirtilmesini tartışıyor.



Almanya Polis Birliği, ülkede suçun en yaygın olduğu eyalette Türk kökenli genç suçluları kontrol altına almak üzere bölgede Türk polisi görevlendirilmesini istedi.





Alman DPA ajansının haberine göre, Almanya Polis Birliği Başkanı Erich Rettinghaus, ülkenin en büyük eyaleti olmasının yanı sıra işsizlik oranının da en yüksek olduğu Kuzey Ren Westfalya eyaletinde, yabancı kökenli gençlik arasında suç oranının kontrol edilemez boyutlara geldiğini söyledi.



Rettinghaus, özellikle Duisburg ve çevresinde Türk gençler arasında suç oranının büyük boyutlara ulaştığını belirterek, suç oranını kontrol altına almak üzere bölgede Türkiye’den getirtilecek polislerin görevlendirilmesini önerdi.



Alman yetkili, “Durum daha fazla böyle devam edemez. Bunu denemeliyiz. Yani Türkiye’den gelecek polisler Alman polisiyle birlikte devriye görev yapmalıdır” dedi.



Erich Rettinghaus, benzer bir uygulamanın Hollandalı polislerle yapıldığını belirterek, Hollanda sınırına yakın bazı bölgelerde Alman ve Hollandalı polislerin birlikte görev yaptıklarını hatırlattı.