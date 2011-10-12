-Almanya, Türk makinelerini sevdi Ankara (A.A) - 12.10.2011 - Bu yılın ilk 8 ayında Almanya'ya yapılan makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 339,2 milyon dolardan 660,9 milyon dolara yükseldi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 6 milyar 437 milyon dolardan 8 milyar 73 milyon dolara çıktı. Makine grupları arasında ihracatı en fazla artanlar motorlar, aksam ve parçaları, endüstriyel klimalar, soğutma makineleri, reaktörler ve kazanlar oldu. Ülkeler itibariyle incelendiğinde bu yılın ilk 8 ayında en fazla makine ihracatı yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve İngiltere oldu. Bu dönemde Almanya'ya yapılan makine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 339,2 milyon dolardan 660,9 milyon dolara çıktı. Almanya'ya en çok inşaat ve madencilik makineleri, gıda sanayi makineleri ile pompa ve kompresörler satıldı. Almanya'yı, 362,9 milyon dolarlık makine ihracatıyla İran, 279,5 milyon dolarlık makine ihracatıyla da İngiltere izledi. Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu'na 267,6, ABD'ye 247,6, Irak'a 237,1, Fransa'ya 211,4, İtalya'ya 209,6, Azerbaycan'a 170,6, Suudi Arabistan'a 147,6 milyon dolarlık makine ihracatı gerçekleştirildi.