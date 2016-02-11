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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya turistlerin gözdesi

Almanya’da turizmdeki canlanma 2015 yılında da devam etti. Ülkede artarda altıncı kez konaklama rekoru kırıldı.

11 Şubat 2016 19:44

Almanya turistler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin konaklama sayısı
2015'te yeni bir rekor kırdı.
Otel, pansiyon, tatil evleri ve kamp yerlerinde 436,4 milyon konaklama kaydedildi. Federal İstatistik
Dairesi, böylece 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3'lük bir artış yaşandığını
bildirdi.
Böylece artarda altıncı kez konaklama sayısında artış yaşandı.
2015 yılında yabancı turistlerin konaklama oranında yüzde 5'lik artış yaşandı. Toplam 79,7 milyon
konaklama kaydedildi. Yerli turistin konaklama oranında ise yüzde 2'lik artış yaşandı. Toplam 356,7
milyon konaklama gerçekleşti.
Alman Turizm Birlikleri Başkanı Reinhard Meyer, “Artarda altıncı artış yılı büyük bir başarı. 2016 için de
öngörüler iyi. Almanların tatil isteği değişmeden yüksek seviyede. Çoğu Alman tatillerini ülke içinde
geçirmek istiyor“ dedi.
Bu artışın bir nedeni olarak ise Almanya etrafındaki ülkelerde durumun daha güvensiz hale gelmesi
gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDairesiTurizm Birlikleri Başkanı Reinhard MeyerAlmanDeutsche Welle Türkçe dpa/afp/rtr BS/TY

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