Almanya turistlerin gözdesi

Almanya turistler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin konaklama sayısı

2015'te yeni bir rekor kırdı.

Otel, pansiyon, tatil evleri ve kamp yerlerinde 436,4 milyon konaklama kaydedildi. Federal İstatistik

Dairesi, böylece 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3'lük bir artış yaşandığını

bildirdi.

Böylece artarda altıncı kez konaklama sayısında artış yaşandı.

2015 yılında yabancı turistlerin konaklama oranında yüzde 5'lik artış yaşandı. Toplam 79,7 milyon

konaklama kaydedildi. Yerli turistin konaklama oranında ise yüzde 2'lik artış yaşandı. Toplam 356,7

milyon konaklama gerçekleşti.

Alman Turizm Birlikleri Başkanı Reinhard Meyer, “Artarda altıncı artış yılı büyük bir başarı. 2016 için de

öngörüler iyi. Almanların tatil isteği değişmeden yüksek seviyede. Çoğu Alman tatillerini ülke içinde

geçirmek istiyor“ dedi.

Bu artışın bir nedeni olarak ise Almanya etrafındaki ülkelerde durumun daha güvensiz hale gelmesi

gösteriliyor.

