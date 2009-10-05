T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya 'toplu kahvaltı'yla iş istihdamı sağlıyor

'Hızlandırılmış kahvaltı' uygulamasıyla iş arayanlar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor

05 Ekim 2009 03:00

Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor

Almanya’nın kuzeyinde faaliyet gösteren bir iş bulma kurumu değişik bir uygulamayla işverenlerle, iş arayanları bir araya getiriyor. ‘Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlardan oluşan 100 kişilik bir grup, yaklaşık elli kadar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor. Yaklaşık 2 saat süren kahvaltı boyunca kahve ve çörek eşliğinde sohbet ortamı yaratılıyor. Bu uygulamayla şu ana kadar tezgahtardan öğretmene oldukça geniş bir alanda iş olanağı sağlanmış durumda. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da her ne kadar işsizlik hız kesmiş gibi görünse de, uzmanlar tarafından şu an 3.5 milyonun altındaki işsizlik rakamının gelecek sene 4 milyonu aşması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24