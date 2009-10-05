Almanya 'toplu kahvaltı'yla iş istihdamı sağlıyor

Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor



Almanya’nın kuzeyinde faaliyet gösteren bir iş bulma kurumu değişik bir uygulamayla işverenlerle, iş arayanları bir araya getiriyor. ‘Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlardan oluşan 100 kişilik bir grup, yaklaşık elli kadar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor. Yaklaşık 2 saat süren kahvaltı boyunca kahve ve çörek eşliğinde sohbet ortamı yaratılıyor. Bu uygulamayla şu ana kadar tezgahtardan öğretmene oldukça geniş bir alanda iş olanağı sağlanmış durumda. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da her ne kadar işsizlik hız kesmiş gibi görünse de, uzmanlar tarafından şu an 3.5 milyonun altındaki işsizlik rakamının gelecek sene 4 milyonu aşması öngörülüyor.