Almanya 'toplu kahvaltı'yla iş istihdamı sağlıyor

Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlar işverenle sabah kahvaltısında buluşturuluyor
Almanya’nın kuzeyinde faaliyet gösteren bir iş bulma kurumu değişik bir
uygulamayla işverenlerle, iş arayanları bir araya getiriyor.
‘Hızlandırılmış kahvaltı’ uygulamasıyla iş arayanlardan oluşan 100
kişilik bir grup, yaklaşık elli kadar işverenle sabah kahvaltısında
buluşturuluyor. Yaklaşık 2 saat süren kahvaltı boyunca kahve ve çörek
eşliğinde sohbet ortamı yaratılıyor. Bu uygulamayla şu ana kadar
tezgahtardan öğretmene oldukça geniş bir alanda iş olanağı sağlanmış
durumda. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da her ne kadar
işsizlik hız kesmiş gibi görünse de, uzmanlar tarafından şu an 3.5
milyonun altındaki işsizlik rakamının gelecek sene 4 milyonu aşması
öngörülüyor.