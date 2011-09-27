Almanya: TFF taciz ediyor

T24 - Almanya 1’inci futbol ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Ömer Toprak tercihini Türk Milli Takımı’ndan yana kullandı. Almanya Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu ‘Türkiye kökenli genç futbolcuları ve ailelerini taciz etmekle’ suçluyor.



Ünlü Alman spor portalı Kicker’in haberine göre Ömer Toprak, ailesi ve yakınlarıyla yaptığı yoğun görüş alışverişinin ardından bundan böyle ay-yıldızlı forma ile mücadele etmeye karar verdi.



Alman Futbol Federasyonu DFB'ye çok şey borçlu olduğunu söyleyen Toprak, "Onlara teşekkür ediyorum ama en içten duygularımla kendimi bir Türk olarak hissediyorum. Sonuç olarak kalpten bir karar oldu" şeklinde konuştu. Başarılı defans oyuncusu, son zamanlarda başta Guus Hiddink ve Erdal Keser olmak üzere Türk Milli Takımı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptığını ve neticede kararını ay-yıldızlı formadan yana kullandığını kaydetti.



Avrupa Şampiyonu oldu



Almanya’nın güneyindeki Ravensburg kentinde doğan 22 yaşındaki futbolcu, 2008 yılında Alman U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştı. Formunun zirvesindeyken 2009 Haziran’ında geçirdiği go-kart kazasının ardından vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalan Toprak, SC Freiburg takımında yeniden eski günlerine dönmüş, bu sezon başında da hocası Robin Dutt ile birlikte Bayer Leverkusen’e transfer olmuştu.





Almanya'dan Türkiye'ye suçlama



Türk ve Alman futbol federasyonları arasında devam eden “yetenekleri kapma yarışında” Türkiye Futbol Federasyonu’nun son yıllarda yaptığı ısrarcı çalışmalar Almanya Futbol Federasyonu yetkililerini rahatsız etmeye başlamıştı. TFF'nin Avrupa Ofisi Teknik ve İdari İşler Direktörü Erdal Keser’in “Alman genç milli takımlarında oynayan Türk kökenli iki, üç oyuncu ile Türk A Milli Takımı’nda oynamaları konusunda anlaştık. Ancak şu anda isimlerini açıklayamam, yoksa futbolcular sorun yaşar” sözleri Alman yetkililerin tepkisine neden olmuştu.



Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Sportif Direktörü Matthias Sammer, geçen temmuz ayında Alman basınına verdiği demeçte, Erdal Keser’i sert bir şekilde eleştirirken TFF’yi “Türk kökenli genç futbolcuları ve ailelerini taciz etmekle” suçlamıştı.





Kim Türkiye'yi, kim Almanya'yı seçti



Özellikle Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’nı seçmesinden sonra iyice alevlenen “yetenek avcılığı” tartışmalarında her iki taraf da ısrarcı çalışmalarına devam ediyor. Son olarak geçen sezon Nürnberg formasıyla sergiledikleri performansla dikkatleri çeken iki Türk kökenli futbolcudan İlkay Gündoğan (B.Dortmund) Almanya’yı seçerken Mehmet Ekici (W.Bremen) tercihini Türkiye’den yana kullanmıştı. Geçmiş yıllarda da Mustafa Doğan, Malik Fathi ve Serdar Taşçı gibi Almanya doğumlu oyuncular Alman Milli Takımı’nı seçerken, Yıldıray Baştürk, Altıntop kardeşler, Nuri Şahin, Cenk Tosun, Tunay Torun ve Gökhan Töre gibi yine Almanya’da doğup büyüyen futbolcular ay-yıldızlı formayı tercih etmişti.









