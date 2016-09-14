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Almanya terör saldırısı tehdidi nedeniyle Türkiye'deki temsilciliklerini ve okullarını kapattı!

Temsilcilikler ve okullar 16 Eylül'e kadar kapalı olacak

14 Eylül 2016 22:10

Alman Bild gazetesi, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı tehdidi olduğunu ve Türkiye'deki tüm Alman temsilciliklerinin kapatıldığını yazdı.

Alman Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği ve tüm konsolosluk temsilcilikleri akut terör tehdidi nedeniyle kapatıldı.

Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin devam ettiğine işaret edilen haberde, hem diplomatik temsilciliklerin hem de Alman okullarının 16 Eylül'e kadar kapalı kalacağı ve temsilciliklere sınırlı ulaşım olacağı ifade edildi. Gazete haberin kaynağı olarak da Almanya Dışişleri Bakanlığı'nı gösterdi.

Alman Büyükelçiliği de Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada Alman temsilciliklerinin sınırlı hizmet vereceğini doğruladı.

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AlmanyaBildTerör saldırısıAlmanya ElçiliğiAlman konsolosluğu
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