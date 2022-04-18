Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir: Küresel kıtlığı önlemek için Ukrayna'ya silah göndermek gerekiyor

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasıyla birlikte dünyanın en önemli tarım alanlarından birinin işlevini kaybettiğini ifade etti. Batı'nın Kiev yönetimine daha fazla silah sağlamaması durumunda küresel kıtlık yaşanabileceğini öne sürdü:

"Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası topluma yönelik olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Bu yüzden Batı'nın Ukrayna'yı daha etkili ve fazla sayıda silahla desteklemesi önemli. Almanya da bu yükümlülükten muaf değil."

56 yaşındaki Özdemir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus askerlerinin bilinçli olarak tarım altyapısını ve tedarik zincirlerini hedef aldığını ve Almanya'nın da bu durumun farkına vardığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna dünyaya tahıl ihraç ediyor

Putin'in "açlık stratejisi" olarak adlandırdığı planın devam etmesi halinde tarım konusunda dünyadaki tedarik zincirinin mahvolacağını iddia eden Özdemir, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslararası kuruluşları uyardı. "Bu noktada küresel gıda ve tarım politikaları konusundaki temel ve yapısal sorular hakkında mutabakata varmalıyız" dedi.

Rusya ve Ukrayna tahıl piyasasında kilit öneme sahip. Küresel mısır ihracatının yüzde 17'sini gerçekleştiren Kiev yönetimi, buğdayda da yüzde 12'lik bir pazar payına sahip. Rusya da küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 17'sinden sorumlu.

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana gıda fiyatları artıyor.

Business Insider'a konuşan bir Dünya Bankası sözcüsü, "Bu malların kıtlığı ve fiyatlarındaki geniş kapsamlı artışlar, daha fazla enflasyon ve gıda güvencesizliğine neden olabilir" dedi.

Savaş, ABD'de de endişe yarattı. Ülkedeki Bira Üreticileri Birliği'nin baş ekonomisti Bart Watson, "Dünyadaki toplam arpa arzının beşte biri Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Normalde bu ülkelerden mal ithal edenler edemeyince piyasaya ne olacak, bu büyük bir bilinmeyen" ifadelerini kullandı.