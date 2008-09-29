Almanya Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

İran Daily gazetesinin haberinde, Almanya Dışişleri Bakanlığının AB'nin boykotuna rağmen kendi askeri ataşesinin söz konusu törenlerde hazır bulunmasına izin verdiği gerekçesiyle Büyükelçi Honsowitz'den "hesap soracağı" belirtildi.



Haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in olay nedeniyle "çok kızgın" olduğu kaydedildi. Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki askeri ataşesi, Cumhurbaşkanı

Mahmud Ahmedinejad'ın da katıldığı Kutsal Savunma Haftası törenlerinde hazır bulunmuştu.

Askeri ataşenin, "İsrail, yeryüzünden silinmeli" yazılı pankartların taşındığı törenlere katılması İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu.