T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Almanya, askeri ataşenin İran'daki Kutsal Savunma Haftası törenlerine katıldığı gerekçesiyle Tahran Büyükelçisi Herbert Honsowitz'i geri çağırdı.

29 Eylül 2008 03:00

İran Daily gazetesinin haberinde, Almanya Dışişleri Bakanlığının AB'nin boykotuna rağmen kendi askeri ataşesinin söz konusu törenlerde hazır bulunmasına izin verdiği gerekçesiyle Büyükelçi Honsowitz'den "hesap soracağı" belirtildi.

Haberde, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in olay nedeniyle "çok kızgın" olduğu kaydedildi. Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki askeri ataşesi, Cumhurbaşkanı
Mahmud Ahmedinejad'ın da katıldığı Kutsal Savunma Haftası törenlerinde hazır bulunmuştu.
Askeri ataşenin, "İsrail, yeryüzünden silinmeli" yazılı pankartların taşındığı törenlere katılması İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24