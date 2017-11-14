Almanya, Suudi Arabistan ve Mısır'a silah satışını 5 misline çıkardı

2017'nin üçüncü çeyreğinde 298 milyon Euro silah satın alan Mısır, en fazla Alman silahı ithal eden ülke oldu. Suudi Arabistan'a ise aynı dönemde 148 milyon Euro tutarında silah satıldı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Federal Meclis’teki Sol Parti milletvekili Stefan Liebich’in soru önergesine verdiği yanıta göre, geçen yılın aynı döneminde, Mısır 45 milyon Euro, Suudi Arabistan ise 41 milyon Euro silah ihraç etmişti. 2016 yılında Suudi Arabistan'a toplam 530 milyon Euro tutarında silah ihracatı yapılmıştı.

2017'nin üçüncü çeyreğindeki satışlara dair bilgi veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, bunların ne tür silahlar olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Ancak Federal hükümet geçen Temmuz ayında da Federal Meclis’i bilgilendirmiş ve Federal Güvenlik Konseyi’nin Suudi Arabistan’a dört sahil koruma teknesi, 110 askeri araç ve diğer donanım ihracatı için izin verdiğini duyurmuştu. Üçüncü çeyrekteki satışların da büyük oranda bunları kapsadığı tahmin ediliyor. Ancak Mısır'a satılan silah ya da donanım hakkında hiçbir bilgi olmaması nedeniyle Sol Parti milletvekili Liebich bu konuya ilişkin yeni bir soru önergesi verdi.

Sol Parti'den "kirli savaşa" destek tepkisi

Siyasi gözlemciler Suudi Arabistan'ın silahlı çatışmalara müdahil olması ve bölgede İran'a karşı verdiği güç mücadelesi göz önüne alındığında, Almanya'nın güncel silah ihracatlarının yeni tartışmaları alevlendireceğine dikkat çekiyor.

Berlin'de bu konuda açıklamalarda bulunan Sol Parti milletvekili Liebich, "Federal hükümet silah ihracatına ilişkin politikalarını tamamen değiştirmediği takdirde dünya genelinde çok sayıda çatışmada hayatını kaybeden sayısız kişinin ölümünde sorumluluk payı olacaktır” dedi. Liebich özellikle Yemen'de yıllardan bu yana "kirli bir savaş" yürütmekte olan Suudi Arabistan ve Mısır'a yapılan silah ihracatlarındaki artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeşiller milletvekili Agnieszka Brugger de Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, partisinin bağlayıcılığı olan bir silah ihracatı kontrol yasası için mücadele verdiğini belirtti. Brugger ancak böyle bir yasa sayesinde silah ihracatlarına ilişkin Almanya'nın sıkı kurallarının kağıt üzerinde kalmayıp nihayet uygulamaya da geçirilmesinin mümkün olacağı görüşünü savundu.

Almanya'nın silah ihracatı listesinde İsrail 84 milyon Euro'luk satış ile Suudi Arabistan'ın ardından üçüncü sırayı alıyor. Cezayir ise 79 milyon Euro'luk silah ihracatı ile dördüncü sırada. Almanya'nın 2017 yılının Temmuz-Eylül döneminde dünya çapında 1,3 milyar Euro tutarında silah ihracatı yaptığı saptandı. 871 milyon Euro tutarındaki satışlar, AB ve NATO üyesi olmayan Üçüncü Dünya ülkelerine yapıldı.

Reuters/AFP,ÇA/CÖ

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