Almanya sünnet için ne karar verdi?

Alman hükümetine ve Federal Meclis'e (Bundestag) çeşitli konularda tavsiyelerde bulunması amacıyla oluşturulan Etik Kurulu, bugün Berlin'de yaptığı toplantıda, sünnete belirli şartlar altında izin verilmesini önerdi.

Etik Kurulu Başkanı Christiane Woopen, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sünnete belirli şartlar altında izin verilmesinin uygun görüldüğünü, bunun için sünnet konusunda geniş çaplı aydınlatıcı bilgilerin de verilmesi gerektiğini söyledi.

Woopen, sünnetin tüm tıbbi kurallar dikkate alınarak ağrı kesici ilaçlarla yapılmasının ve çocukların ailelerinin onayının alınmasının da gerekli olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Sünnet konusunun Almanya'da daha yoğun bir şekilde incelenmesi ve araştırılması gerektiğini de belirten Woopen, Yahudi ve Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle doktorların ve aile dernekleri yetkililerinin biraraya gelerek, bazı genel kurallar belirlemesi için bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

'Yabancı düşmanlığı artıyor'

Etik Kurulu Üyesi Leo Latasch ise, sünnet geleneğini sürdürdükleri gerekçesiyle Yahudilere ve Müslümanlara yönelik bazı yabancı düşmanı yorumlarla karşılaştığını ve bu yorumların kendisini şok ettiğini belirterek, sünnetin tecrübeli doktorlar tarafından ağrı kesiciyle yaklaşık 12 saniye içinde yapıldığını ve bu ameliyatın cinsel gücü