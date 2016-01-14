Almanya: Sultanahmet bombacısının kimliği henüz belirlenemedi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği Sultanahmet saldırısının failinin kimliğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ARD'ye konuşan Alman İçişleri Bakanı, "Bu kişinin kimliği, var olan bir kimlik bölgesi üzerinden tespit edildi. Ancak bu kimliğin o adama ait olup olmadığı noktası henüz açıklığa kavuşmadı" dedi.

İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak günü gerçekleştirilen intihar saldırısındada, biri saldırgan olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara saldırganın, Türkiye'ye sığınmacı olarak giriş yapan Suriye vatandaşı Nabli Fadli olduğunu açıklarken, Fadli'nin ailesi "IŞİD'in Mumbuç sorumlusunun evlerine gelerek, Nabli Fadli'nin Set Tişrin bölgesinde PYD ile girilen çatışmada öldüğünü ve cesedinin PYD bölgesinde kaldığını söyledi" açıklaması yapmıştı.