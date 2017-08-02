Almanya Steudtner'in tutukluluk koşullarının kötüleşmesinden endişeli

Berlin'de açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Steudtner'in Maltepe'den Silivri cezaevine nakledilmesine yönelik Alman hükümetinin ve Steudtner'in avukatlarının bilgilendirilmediğini ifade etti.

Schäfer, aktivistin Silivri'ye nakledilmesiyle birlikte "tutukluluk koşullarının da kötüleşeceğinden endişe ettiklerini" dile getirerek, Steudtner'e yönelik soruşturmada henüz ilerleme kaydedilmediğini ve tutukluluk halinin incelenmediğine dikkat çekti.

Hükümetin talebini yineledi

Bakanlık sözcüsü, bir kez daha federal hükümetin Alman vatandaşı Steudtner'in serbest bırakılmasını talep ettiğini yineleyerek, Steudtner'e yönelik yürütülen soruşturmanın da, "iddiaların dayanaksız" olması gerekçesiyle durdurulmasını istediğini belirtti.

Peter Steudtner, 5 Temmuz'da Büyükada'daki seminere katılan ve gözaltına alındıktan sonra "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanan insan hakları aktivistleri arasında yer alıyor. Tutuklandıktan sonra İsveçli Ali Gharavi ile Maltepe'deki cezaevinde tutulan Steudtner'in salı günü Silivri cezaevine nakledildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ajanlıkla" suçladığı insan hakları savunucularının tutuklanması uluslararası tepkiye yol açmıştı. Alman hükümeti, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ardından Steudtner'in de tutuklanması nedeniyle Türkiye politikasında değişikliğe gitme kararı almıştı.

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AFP/dpa,GA/CÖ