T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Somaliye asker gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Somali'ye asker gönderileceğini duyurdu. Karar, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

10 Şubat 2014 12:38


Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Alman askerler Somali'de Avrupa Birliği tarafından organize edilen bir eğitim misyonuna destek sağlayacak. Sözcü, misyonda yer alan ülkelerin önümüzdeki haftalarda yapacağı bir konferansta Almanya'nın sağlayacağı katkıya netlik kazandırılacağını açıkladı.

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis'teki güvenlik politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger, hükümetin Somali'ye asker gönderme kararını hayretle karşıladığını söyledi. Berliner Zeitung gazetesine konuşan Brugger, hükümetten bu konuda ayrıntılı bir açıklama beklediklerini, misyonun gereğini inceleyeceklerini söyledi.

'Afrika'da yeni askeri maceralardan uzak durun'

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu'nun Sol Partili üyesi Stefan Liebich, hükümeti yeni bir askeri macereya girişmemesi için uyardı. Liebich, "Almanya Somali, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri maceralara girişeceğine, ihtilâf önleyici sivil girişimlere destek vermelidir" dedi. Stefan Liebich, "Haftalardır Federal Meclis işin içine katılmadan, Alman Ordusu'na Afrika'da daha fazla görev biçen bir siyasi doktrin üzerinde çalışılmaktadır" iddiasında bulundu.

Almanya, 2013 yılı sonuna kadar Somalili askerlere Uganda'da verilen eğitimde görev aldı. Misyonda eğitimci sayısı 20 olarak öngörülmüştü. Eğitim yerinin Somali'ye taşınması üzerine Almanya güvenlik gerekçesiyle eğitimcilerini geri çekmişti. Üçüncü Merkel hükümetinde Savunma Bakanı olarak atanan Ursula von der Leyen, Alman Ordusu'nun Afrika'da daha fazla rol alacağını duyurmuştu.

Somali'de 1991 yılında diktatör Siad Barre'nin devrilmesinden bu yana iç savaş yaşanıyor. Ülke genelinde tanınan bir merkezi otorite bulunmazken, geniş kesimler silahlı milislerin kontrolü altında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma BakanlığıSomaliSavunma BakanlığıAlmanSomali Avrupa BirliğiAlmanyaPartisi Federal MeclisAgnieszka BruggerZeitungBruggerMeclis Dışişleri Komisyonu Sol PartiliStefan LiebichSomali MaliOrta Afrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24