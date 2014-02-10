Almanya Somaliye asker gönderiyor



Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Alman askerler Somali'de Avrupa Birliği tarafından organize edilen bir eğitim misyonuna destek sağlayacak. Sözcü, misyonda yer alan ülkelerin önümüzdeki haftalarda yapacağı bir konferansta Almanya'nın sağlayacağı katkıya netlik kazandırılacağını açıkladı.

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis'teki güvenlik politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger, hükümetin Somali'ye asker gönderme kararını hayretle karşıladığını söyledi. Berliner Zeitung gazetesine konuşan Brugger, hükümetten bu konuda ayrıntılı bir açıklama beklediklerini, misyonun gereğini inceleyeceklerini söyledi.

'Afrika'da yeni askeri maceralardan uzak durun'

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu'nun Sol Partili üyesi Stefan Liebich, hükümeti yeni bir askeri macereya girişmemesi için uyardı. Liebich, "Almanya Somali, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri maceralara girişeceğine, ihtilâf önleyici sivil girişimlere destek vermelidir" dedi. Stefan Liebich, "Haftalardır Federal Meclis işin içine katılmadan, Alman Ordusu'na Afrika'da daha fazla görev biçen bir siyasi doktrin üzerinde çalışılmaktadır" iddiasında bulundu.

Almanya, 2013 yılı sonuna kadar Somalili askerlere Uganda'da verilen eğitimde görev aldı. Misyonda eğitimci sayısı 20 olarak öngörülmüştü. Eğitim yerinin Somali'ye taşınması üzerine Almanya güvenlik gerekçesiyle eğitimcilerini geri çekmişti. Üçüncü Merkel hükümetinde Savunma Bakanı olarak atanan Ursula von der Leyen, Alman Ordusu'nun Afrika'da daha fazla rol alacağını duyurmuştu.

Somali'de 1991 yılında diktatör Siad Barre'nin devrilmesinden bu yana iç savaş yaşanıyor. Ülke genelinde tanınan bir merkezi otorite bulunmazken, geniş kesimler silahlı milislerin kontrolü altında bulunuyor.