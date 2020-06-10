Almanya sınırını Eylül ayına kadar kapalı tutmak istiyor

Fulya Canşen-Köln

Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, Almanya’nın Avrupa Birliği dışındaki harici ülkeler için seyahat kısıtlamalarını 31 Ağustos’a kadar uzatmayı planlıyor. Derginin haberini Alman Birinci Kanalı ARD de doğruladı ve bugün toplanacak bakanlar kurulunun AB dışındaki 160 ülkeye konan seyahat kısıtlamasının uzatılacağı yönünde karar alabileceğini yazdı.



Haberini dışişleri ve içişleri bakanlıklarının tavsiyesi üzerine hükümetin hazırladığı strateji rapora dayandıran der Spiegel, bazı kriterleri yerine getirilen ülkeler için istisna yapılabileceğini de yazdı. İçişleri ve dışişlerinin yanı sıra, sağlık bakanlığının da seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını riskli bulduğu belirtilen haberde, ülkelerin tek tek enfeksiyon durumunun kontrol edileceği ve duruma göre gerekirse iş seyahatlerine izin verileceği kaydediliyor.

Federal Ekonomi Bakanlığı uyarının kaldırılmasını istedi

Federal Ekonomi Bakanlığı ise, seyahat uyarısının ekonomiye verdiği zarara dikkat çekerek, kaldırılmasını istemişti. Turizm sektörü temsilcileri, Federal Hükûmet’in planını şimdiden protesto etmeye başladılar.

Seyahatlerde alınan önlemler test edilecek

Almanya üçüncü ülkelere sınırını kapalı tutarken, başta Mallorca olmak üzere İspanya’nın Balera adalarına 15 Haziran’dan sonra binden fazla turist gönderiyor. Bir pilot proje çerçevesinde yapılacak seyahatlerde alınan önlemlerin ne kadar işe yaradığı test edilecek.



Yolcular uçakta bir soru kataloğu dolduracaklar ve indikleri havaalanında ateşleri ölçülecek. Yolcular iner inmez telefonlarına içinde acil durumlar ile ilgili her türlü bilgi ve telefon numaralarının olduğu bir kısa mesaj da alacaklar. Karantina uygulaması sadece enfeksiyon ya da enfeksiyon durumunda hayata geçirilecek. Projeye bazı büyük turizm şirketleri de destek veriyor.

İhracatta son 70 yılın en büyük düşüşü

Öte yandan Alman ekonomisinin belkemiği sayılan ihracatta Korona salgını nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında gerileyen ihraç malları talebinin, önümüzdeki dönemde önemli bir artış kaydetmeyeceği tahmin ediliyor.



İhracattaki düşüş, ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Çin’e yönelik ihracatta %12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken, Fransa’ya yapılan ihracat %48,3, İtalya’ya %40,1 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne %35,8 oranında azalma kaydedildiği belirtiliyor.