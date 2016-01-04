Almanya sınırında pasaport kontrolü

Danimarka'dan yapılan açıklamada, Almanya sınırında geçici olarak sınır kontrollerinin

başlatıldığı duyuruldu. Bu uygulamanın 10 gün geçerli olduğu ancak uzatılabileceği

de

kaydedildi.

Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen, Kopenhag‘da düzenlediği basın

toplantısında, İsveç hükümetinin Danimarka sınırında kontrollere başlamasının ardından buna

mecbur kaldıklarını kaydetti.

Rasmussen, bu şekilde belgesi olmayan sığınmacıların seyahatinin engelleneceğini söyledi.

Rasmussen, İsveç'in uygulamasının büyük oranda sığınmacının Kopenhag ve çevresinde

kalmalarına yol açabileceğini belirtti.

Ulaştırma firmaları, İsveç'e doğru yola çıkan tren, otobüs ve vapurlarda kimlik ve pasaport

kontrolü yapıyor.

İsveç, ülkeye aşırı sayıda sığınmacı girişini engellemek için bu önlemi aldığını duyurmuştu.

Danimarka, İsveç ve Almanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar için transit ülke konumunda.