Almanya sınırında pasaport kontrolü

Danimarka'dan yapılan açıklamada, Almanya sınırında geçici olarak sınır kontrollerinin
başlatıldığı duyuruldu. Bu uygulamanın 10 gün geçerli olduğu ancak uzatılabileceği
de
kaydedildi.
Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen, Kopenhag‘da düzenlediği basın
toplantısında, İsveç hükümetinin Danimarka sınırında kontrollere başlamasının ardından buna
mecbur kaldıklarını kaydetti.
Rasmussen, bu şekilde belgesi olmayan sığınmacıların seyahatinin engelleneceğini söyledi.
Rasmussen, İsveç'in uygulamasının büyük oranda sığınmacının Kopenhag ve çevresinde
kalmalarına yol açabileceğini belirtti.
Ulaştırma firmaları, İsveç'e doğru yola çıkan tren, otobüs ve vapurlarda kimlik ve pasaport
kontrolü yapıyor.
İsveç, ülkeye aşırı sayıda sığınmacı girişini engellemek için bu önlemi aldığını duyurmuştu.
Danimarka, İsveç ve Almanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar için transit ülke konumunda.