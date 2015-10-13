Almanya sınır denetimlerini uzatıyor



Bir bakanlık sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada uzatma kararına gerekçe olarak sığınmacı akınının yoğun olarak devam etmesini gösterdi. Sözcü, "Sınırdaki durum söz konusu uygulamanın sürdürülmesini kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

Almanya ve Avusturya eylül ayı başında Macaristan'dan gelen onbinlerce sığınmacının sınırdan geçişlerinde kolaylık sağlamıştı. Ancak Avusturya'ya geçen çok sayıda sığınmacı Almanya'ya gitmek isteyince eylül ayının ortasından itibaren geçici olarak sınır denetimleri uygulanmaya başladı.

Transit bölgede uzlaşı sağlandı

Bu arada, Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) arasında iltica hakkı olmayan sığınmacıların sınırlarda alıkonulmaları için yaşama geçirilmesi tasarlanan transit bölge uygulamasıyla ilgili tartışmada uzlaşı sağlandı. CDU ve CSU'nun konuya "Nihai çözüm değil, ama mülteci akınına yönelik bir set" olarak baktıkları açıklandı. Birlik Partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada Başbakan Merkel ve iç işleri uzmanlarının da katıldığı bir toplantıda konunun ele alındığını belirtti.

SPD karşı çıkıyor

CDU ve CSU yaklaşık iki haftadır mültecilerin sınırlarda toplanacakları transit bölge adı verilen gözaltı merkezlerinin oluşturulmasını tartışıyorlar. Koalisyon ortağı SPD ise bu öneriye en baştan beri karşı çıkıyor. Merkel pazartesi günü yaptığı açıklamada sığınmacı sayısının yoğun olması durumunda söz konusu merkezlerin yaşama geçirilemeyeceğini, ancak bazı durumlarda bu uygulamanın düşünülebileceğini belirtmişti.

AB'nin ise bu tasarıya kuşkuyla baktığı ileri sürüldü. Die Welt gazetesinin haberine göre AB, sadece üçüncü ülkelerle sınırları olan birlik ülkeleri transit bölge uygulamasına başvurabilecek, Schengen sınırları arasında ise istisnai durumlarda, geçici olarak uygulamaya izin verilecek.

Öte yandan Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek, ülke genelinde güvenlik birimlerinin zor şartlar altında görev yaptığını belirterek, sınır denetimlerinin teşkilatı zorladığını söyledi.