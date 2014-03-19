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Dünya
Deutsche Welle

Almanya silah ticaretini dondurdu

Almanya Ekonomi Bakanı, Kırım krizi nedeniyle silah şirketi Rheinmetall’ın Rusya ile ticari ilişkilerini durduğunu açıkladı. AB ülkeleri yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor.

19 Mart 2014 23:25


Rheinmetall şirketinin Rusya ordusuna silah satışını durdurduğunu açıklayan Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Alman hükümetinin şu andaki koşullar nedeniyle şirketin Rusya'yla iş yapmasını uygun bulmadığını vurguladı.

Rheinmetall şirketi, Rusya ile 120 milyon euro karşılığında modern bir tatbikat merkezi yapılması konusunda anlaşmıştı. Planlanan tatbikat merkezinde yılda yaklaşık 30 bin askerin eğitilmesi planlanıyordu.

Ekonomik yaptırımlar geliyor

Avrupa Birliği de Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanması için harekete geçiyor.

Brüksel'de perşembe günü bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmayı planlıyor.

Liderler zirvesinde Kırım krizinin ağırlıklı olarak ele alınacağını belirten AB Konseyi Başkanı Herman von Rompuy, “Bu, Soğuk Savaş'ın ardından Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından en büyük tehdittir” diye konuştu.

Avrupa Birliği hafta başında Ukraynalı ve Rus 21 kişi için seyahat yasağı uygulanması ve banka hesaplarının dondurulması kararı almıştı.

Brüksel'deki zirveye Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk'un da katılması ve Ukrayna ile daha önce planlanan ortaklık anlaşmasının da imzalanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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