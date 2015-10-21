Almanya silah satışını ikiye katladı

Almanya‘nın 2015’in ilk yarısındaki silah satışı, 2014 yılının tamamına erişti. Die Welt gazetesinin haberinde Alman hükümetinin bu yılın ilk altı ayında 3,5 Milyar Euroluk silah satışına izin verdiği belirtiliyor. Geçen yılın tamamında hükümet 3,97 Euroluk ticaret izni vermişti. Gazete haberini, federal hükümetin Çarşamba günü bakanlar kuruluna sunacağı ara raporuna dayandırıyor.

Die Welt’in ele geçirdiği raporda, Almanya‘nın AB ve NATO üyesi ülkelerin dışındaki ülkelere de geçen yıldan daha fazla silah satışı yaptığı dikkat çekiyor. Federal Ekonomi Bakanı sosyal demokrat Sigmar Gabriel, bu yasama yılı başında yaptığı açıklamalarda, AB ve NATO üyesi ülkelerle yapılan silah ticaretinin azaltılması gerektiğini savunmuş ve satış izinlerinin daha detaylı denetleneceğini haber vermişti.

Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının da birlikte hazırladığı raporda, 2003 yılında İsrail’e söz verilen denizaltı satışının da istatistiklere yansıdığı bu nedenle rakamların yüksek çıkmasından endişe duyulmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Hükümete göre, İsrail’e satılacak denizaltından elde edilen gelir, üçüncü ülkelerle yapılan ticaretin dörtte birine karşılık geliyor.

Federal hükümetin raporunda ayrıca bu yılın ilk yarısında Suriye ve Rusya’ya mühimmat satışına izin verdiği dikkat çekiyor. Federal Hükümet satış iznini Suriye’ye gönderilen korumalı araçların önemli bir kısmının BM tarafından kullanılacağı, Rusya’ya satılan mühimmatın da kurtarma amaçlı olduğu gerekçesiyle verdiğini belirtiyor. Satışın eski bir sipariş olduğu için Rusya’ya uygulanan ambargodan etkilenmediği de vurgulanıyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt de bu yıl Almanya’nın silah ticareti yaptığı kritik ülkeler arasında.

Almanya’da silah ticareti, Başbakan Angela Merkel ve bazı bakanların da üyesi olduğu Federal Güvenlik Konseyi tarafından denetleniyor. Hükümetin raporunda, komisyonun bu yılın ilk yarısında sadece 1,93 Milyon Euro’ya karşılık gelen 44 talebi reddettiği kaydediliyor. Yine aynı rapora göre Almanya’nın en çok silah sattığı ülke İngiltere. İngiltere’yi İsrail ve Suudi Arabistan takip ediyor.