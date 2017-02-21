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Dünya

Almanya sığınmacıların telefon ve bilgisayar verilerine erişecek

Almanya'nın "sığınmacıların kimliklerinden emin olmaması durumunda", telefon ve bilgisayar verilerine erişeceği açıklandı

21 Şubat 2017 02:25

Almanya hükümeti, sığınma talebinde bulunanlara karşı yeni bir yasa hazırlığında. Yasayla birlikte "kimliklerinden emin olmayan" sığınmacıalrın telefon ve bilgisayar verilerine erişileceği aktarılıyor.

Reuters'in haberine göre, yasanın taslağında cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi sığınmacılara ait kişisel eşyaların devlet tarafından inceleneceği belirtiliyor.

Sığınmacıların bir kısmının "hiçbir belgesi olmadığı" belirtilirken, "sahte belgelere" karşı söz konusu adımların atılacağı belirtiliyor.

Almanya'da 2016 yılında 280 bin sığınma başvurusu olduğu görülürken, bunların büyük kısmında güvenlik incelemelerinin "yasal yetkilerin bulunmaması sebebiyle yapılamadığı" öne sürülüyor.

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