Almanya sığınmacıların telefon ve bilgisayar verilerine erişecek

Almanya hükümeti, sığınma talebinde bulunanlara karşı yeni bir yasa hazırlığında. Yasayla birlikte "kimliklerinden emin olmayan" sığınmacıalrın telefon ve bilgisayar verilerine erişileceği aktarılıyor.

Reuters'in haberine göre, yasanın taslağında cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi sığınmacılara ait kişisel eşyaların devlet tarafından inceleneceği belirtiliyor.

Sığınmacıların bir kısmının "hiçbir belgesi olmadığı" belirtilirken, "sahte belgelere" karşı söz konusu adımların atılacağı belirtiliyor.

Almanya'da 2016 yılında 280 bin sığınma başvurusu olduğu görülürken, bunların büyük kısmında güvenlik incelemelerinin "yasal yetkilerin bulunmaması sebebiyle yapılamadığı" öne sürülüyor.