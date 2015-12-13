'Almanya sığınmacıları geri çevirebilir'



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Almanya'nın gelen sığınmacıları sınırdan geri çevirmek için yasal gerekçesi bulunduğunu, ancak siyasi açıdan şimdiye kadar bunun tersi bir tutum izlendiğini kaydetti.

Hristiyan Demokrat politikacı AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin sağlanamaması halinde Schengen Bölgesi'nin varlığını sürdüremeyeceğini söyledi.

Thomas de Maizière bu nedenle AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin ve mülteci krizi konusunda Türkiye'yle devam eden görüşmelerin "zamanlama ve içerik açısından önceliğe" sahip olduğunu vurguladı.

"Kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var"

Yüksek rakamlar nedeniyle sığınmacıların sınırdan geri çevrilmesi konusunun eylül ayından bu yana tartışıldığını belirten de Maizière, bunun son çare olduğunu kaydetti.

Mülteci politikaları konusunun Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) hafta başında Karlsruhe'de düzenlenecek parti kongresinde gündemin ilk maddesi olması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte yüksek sığınmacı rakamlarını kast ederek "Rakamların düşmesi için çalışıyorum, ancak Almanya-Avusturya sınırında yaşanan mülteci sorununu çözeceğimize inanmak bir yanılsama olur" şeklinde konuştu. Merkel sığınmacılar için bir üst sınır getirilmesi önerisine ise karşı çıkıyor.