-ALMANYA SICAK BAKIYOR BERLİN (A.A) - 08.04.2011 - Almanya Libya'ya insani amaçlı asker göndermeye sıcak bakıyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın tutumunun Libya'da askeri müdahaleye katılmaması yönünde olduğunu, olası bir durumda bunun insani yardım amaçlı olacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de dün akşam Deutschlandradio'ya yaptığı açıklamada, Almanya'nın AB'nin yardım misyonuna katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Federal Meclis'te Sol Parti dışındaki partiler de hükümetin Libya konusundaki tutumunu eleştirirken, bu ülkeye insani amaçlı asker gönderilmesine destek verecekleri sinyali verdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Steinmeier, Saarbrücker Zeitung adlı gazeteye yaptığı açıklamada, yardımların ulaşması için yolların bulunması gerektiğini ifade ederken, Yeşiller Partisi Federal Meclis Eşbaşkanı Renate Künast, ''Spiegel Online'' adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, hükümetin mecliste asker göndermek için onay istemesi durumunda karşı çıkmayacaklarını belirtti. Sol Parti Eşbaşkanı Gesine Lötsch ise, hükümetin bu talebine Meclis'te karşı çıkacaklarını söyleyerek, ''Kim askerleri savaş bölgesine gönderirse, savaşa gönderiyordur ve Almanya'yı başlayan savaşın içine bulaştırıyor'' dedi. Alman askerlerinin Libya'ya gönderilmesi için Alman Meclisi'nin onayı gerekiyor.