Almanya siber savaşa hazırlanıyor

Almanya siber savunma gücünü artırmayı öngören stratejiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacak paket, öncesinde Hristiyan Birlik partilerinin Berlin'deki iç ve dış güvenlik konulu kongresinde ele alındı.

Kongrede konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bunun önümüzdeki yüzyılların sorunu olduğunu ve Alman ordusu tarafından da ele alınması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise güvenlik kurumlarının bu konuda geride kaldığını, iç ve dış güvenliğini birbirinden ayırt etmenin giderek daha zor olduğunu söyledi.

Hedef: Siber ordusu

İçişleri Bakanlığının oluşturduğu siber güvenlik stratejisi, farklı kurumlar arasında bir ağ kurmayı hedefliyor. Federal Kriminal Dairesi (BKA), Anayasayı Koruma Federal Dairesi ve Bilişim Güvenliği Dairesi'ne bunun için de daha fazla mali kaynak ve yetki verilmesi planlanıyor.

Bu kurumlardan katılacak ekiplerle bir siber ordu kurulması hedefleniyor. Planlanan iş bölümüne göre enerji santralleri gibi önemli altyapılara saldırı olduğunda Bilişim Güvenliği Dairesi, önemli verilere saldırıldığında Federal Kriminal Dairesi, terörist saldırılarda ise Anayasayı Koruma Federal Dairesi devreye girecek. Bu kapsamlı projenin koordinasyonunu da Milli Siber Savunma Merkezi (NCAZ) yapacak.

"İlerleme kaydedildi"

Hükümetin planını değerlendiren siber güvenlik uzmanı Ammar Alkassar, farklı kurumların şimdiye kadar birlikte çalışmadıklarını belirterek son iki yılda bu konuda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Alman ordusunda Silahlanmanın Stratejik Yönelimleri Bölümü'nden sorumlu Gundbert Scherf ise siberin merkezi olmayan bir sorun olduğu için ona merkezi olmayan bir çözüm bulmak gerektiğini vurguladı.

Eleştiri: Az tartışma, fazla denetim

Muhalefet, örgütler ve eyaletlerin temsilcileri ise siber güvenlik stratejisinin parlamentoda yeterince tartışılmadığını belirterek eleştiriyor. Ayrıca internetin daha çok kontrol edilmesine yönelik planlar da muhalefeti rahatsız ediyor.

Yeşiller Partisi'nden Konstantin von Notz, dijital alanın güvenlik mimarisinin anayasaya uygun olması gerektiğine dikkat çekti. Von Notz, özel şirketlerin siber savaşa katılmasını sakıncalı bulduğunu, bu konunun devlet görevlileri tarafından ele alınmasını gerektiğini vurguladı.

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Kay-Alexander Scholz