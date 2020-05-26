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Almanya seyahat yasaklarını kaldırdı: Türkiye listede yok

26 Mayıs 2020 17:32

Almanya'da seyahat yasağının kalkacağı ülkeler belli oldu. Alman basını 31 ülke ile seyahat yasağının 15 Haziran'dan itibaren kalkacağını yazdı. Listede Türkiye yok.

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