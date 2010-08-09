Almanya sellerle boğuşuyor

T24 - Doğu Avrupa'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi öldü. Almanya'da 4, Çek Cumhuriyeti’nde 2, Polonya'da 1 kişi hayatını kaybetti. Devam eden yağışlar nedeniyle sel alarmı en üst düzeye çıkarıldı.

Çek Cumhuriyeti'nin Almanya ve Polonya sınırında en az bin kişi tahliye edildi. Yaz eğitim kampları ve yaşlılar yurdu boşaltıldı. Meteoroloji uzmanları, yağışların bugün de devam edeceğini bildirdi.

Polonya'da ise Miedzianka nehrinin taşması sonucu, ülkenin güneybatısındaki Bogatynia kasabasını su bastı. İtfaiye görevlilerinin, evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Bodrum katında boğuldular

Almanya'da sel felaketinin yaşandığı Saksonya eyaletinin Neukirchen kasabasında, evlerinin bodrumundan çamaşır makinelerini çıkarmaya çalışan 72 yaşındaki bir kadın ile 74 yaşındaki kocası ve onlara yardım etmeye çalışan 63 yaşındaki komşuları, boğularak can verdiler.

Almanya'nın Polonya sınırındaki Görlitz'de Neiße nehrinin su seviyesi 7,07 metre olarak ölçüldü. Saksonya Eyaleti Çevre Bakanlığı'ndan Andreas Kunze devam eden yağışlarla seviyenin önümüzdeki saatlerde 7,20 metreye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Neiße nehrinin su seviyesi mevsim normallerinde 1,70 metre olarak kabul ediliyor.

2002 felaketi hatırlandı

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig, su seviyesinin yükselmeye devam edeceğine dikkat çekerek Görlitz'de polisin uyarılarına uyma çağrısında bulundu.

Saksonya Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Andreas Kunze, Lausitz'de Spree nehri için alarm seviyesinin 4'e çıkarıldığını, Bautzen'de bir barajın kapaklarının açıldığını söyledi. Königstein'da yer yer toprak kaymalarının meydana geldiği kaydedildi.

Saksonya eyaletinde 2002 Ağustos'unda yine aşırı yağıştan ötürü meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca euroluk maddi hasar meydana gelmişti.