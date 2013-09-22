Almanya seçimlerini Merkel kazandı

Almanya’da seçimlerin galibi Başbakan Angela Merkel olurken, koalisyon ortağı Liberaller ise yüzde 5 barajını aşamadı. Merkel'in tek başına iktidar olması da mümkün.

Almanya, genel seçimler için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından elde edilen kesin olmayan ilk sonuçlara göre, seçimlerin galibi yüzde 42,5 oranında oy alan Hrıstiyan Birlik partileri. Seçimlere ortaklaşa giren muhafazakâr Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) oy oranını yaklaşık yüzde 8'in üzerinde artırdı.

Bu sonuç Merkel'in üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacağına işaret ederken, seçimlerden en kötü sonucu alan ise hükümetin küçük ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) oldu. Liberaller, kesin olmayan tahminî sonuçlara göre seçim barajını aşamamış görünüyor. Buna göre, 2009 yılında yüzde 15’e yakın oy alan Hür Demokratlar bu kez yüzde 4,6’da kaldı.

Merkel, partisinin genel merkezinde zaferini kutladı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, seçimlerde en çok merak edilen ise yeni kurulan euro karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin alacağı oy oranıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçim barajına oldukça yaklaşan partinin yüzde 4,9 oranında oy aldığı görünüyor. Euro karşıtlarının yüzde 5'lik barajı aşıp aşmaması, koalisyon hesapları açısından da kilit öneme sahip.

SPD oyunu artırdı

Oyunu artıran Merkel’in muhtemel yeni koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise kesin olmayan tahminî sonuçlara göre oylarını yaklaşık 2,6 artırarak yüzde 25,6 oy oranına ulaştı. Yüzde 3’e yakın oy kaybeden Yeşiller ve yüzde 4’e yakın oy kaybeden Sol Parti de yüzde 8'er oy aldı.

Bu seçim sonuçları doğrultusunda Angela Merkel'in dört yıl daha başbakanlığa devam etmesi bekleniyor. Hrıstiyan Birlik partilerinin, AfD'nin meclise girememesi durumunda hâlihazırda kılpayı farkla tek başına hükümeti kurabilecek durumda.

AfD'nin yüzde 5'lik barajı aşması durumunda ise iki koalisyon olasılığı üzerinde duruluyor. Birinci olasılık olarak Birlik Partileri'nin Sosyal Demokrat Parti ile büyük koalisyona gitmesi. Ancak bazı gözlemciler, muhafazakârların Yeşillerle koalisyona gitme olasılığının da düşük olmadığına dikkat çekiyor.

Yüksek katılım

Almanya'da genel seçimlere katılım 2009 yılından daha yüksek oldu. Seçim kampanyalarının geç başlamasına ve heyecansız bir seçim dönemi yaşanmasına rağmen, seçmenlerin büyük bir bölümü sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranının yüzde 73 civarında olduğu belirtiliyor.

Sandık başına çağrılan 61 milyon 800 bin kişinden yaklaşık üç milyonu ilk kez oy kullanıyor.

Alman seçim sistemine göre seçmenler, ilki doğrudan aday, ikincisi de parti seçimi için olmak üzere iki oy kullanma hakkına sahip. Kullanılan ikinci oylar partilerin Federal Meclis'teki dağılımını belirliyor. Federal meclise girebilmek için 299 seçim bölgesinden 4 bin 451 milletvekili adayı yarıştı.