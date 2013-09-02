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Dünya

Almanya seçimlerinde Suriye'ye müdahale belirsizliği

22 Eylül'deki seçimlerden sonra ülkede iktidara kim gelirse gelsin Almanya, Esad hükümetinin sınırlı askeri bir müdahaleyle cezalandırılmasından yana.

02 Eylül 2013 14:24

Ancak BM kararı olmadan Türkiye-Suriye sınırında konuşlandırılan Patriot füzelerini kullananlar da dahil olmak üzere, Alman askerlerinin böylesi bir müdahalede yer almalarına izin vermemekte de kararlı olacak.

İlgili KonularAlmanya3 hafta sonra yapılacak genel seçimler öncesinde dün akşam ilk ve son kez bir televizyon düellosu çerçevesinde karşı karşıya gelen Başbakan Merkel ve ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Peer Steinbrück beklendiği üzere bu konuda aynı görüşteydiler.

Kuşkusuz iktidar ile muhalefetin bu konuda hemfikir olmalarının nedeni yasalardan kaynaklanıyor.

Hitler'in Avrupa'yı kan gölüne çevirmesinden bu yana Almanya'da, askerlerin ülke dışında konuşlandırılmasını zorlaştıran yasal engeller bulunuyor. Nitekim Almanya, BM kararı olmadan ya da Nato ile AB doğrudan talep etmediği sürece ülke dışına asker göndermiyor.

Bu koşulların yerine getirildiği durumlarda ise Alman askerleri ve Alman askeri teçhizatı ülke dışında sadece kontrol ve koruma amaçlı kullanılabiliyor. Bu nedenle şu ana kadar benzersiz bir sıkıcılıkta geçen seçim kampanyasında Alman kamuoyunu aslında gayet yoğun bir biçimde meşgul eden Suriye konusunun seçimi etkilemesi beklenmiyordu.

Ancak Alman kamuoyunun yine de merakla beklediği televizyon düellosunda seçmenin zaten bildiği şey bir kez daha teyit edilmiş oldu. İktidar ve ana muhalefet partisi dahil, 22 Eylül'deki genel seçime katılan partiler arasında neredeyse hiçbir konuda büyük görüş farkı yok.

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