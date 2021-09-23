Almanya seçimleri: Merkel, 16 yıl boyunca bir neslin kaderini nasıl belirledi?

"Almanya'da işler iyi gitti. Ancak tehlike şu: Elinizdekiyle çok memnun olursanız, gelişmez ve geri düşersiniz."

Merkel'in 2015'te sığınma arayışındaki yüz binlerce kişiye kapıları kapatmaması, Başbakanlık döneminin dönüm noktalarından birisi oldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk "Gastarbeiter" (Misafir işçi) akını, ülkenin yeniden inşasına yardımcı oldu. O dönemden bu yana, Almanya ekonomiyi hareket ettirecek iş gücü ihtiyacını göçmenlerle gideriyor ve nüfustaki yaşlanmayı telafi etmeye çalışıyor.

İran'dan gelen sığınmacı Negin de onlardan biri. Akdeniz'i küçük ve kalabalık bir botla geçerken boğulma tehlikesi geçirdiğini anlatıyor.

Şimdi bir diş hekiminin stajyeri olarak çalışıyor. Akıcı Almanca konuşuyor ve kendisi de diş hekimi olmak istiyor.

Merkel, "göçmen krizi" olarak anılan dönemde ünlü "Wir schaffen das" yani "Yapabiliriz" sözünü sarf etti. Altı yıl sonra birçokları, Merkel'in hakkını teslim ediyor. "Kriz" hissiyatı son buldu.

Ancak azınlıktaki bazı Almanlar hala kızgın. Bazı göçmenlerin işlediği suçlara ve bazı terör saldırılarına değiniyorlar.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD), Meclis'te boy gösteriyor. Eskiden komünist yönetim altındaki ülkenin doğusunda şimdi göçmen karşıtlığından güç alan AfD etkisi hissediliyor.

"Demir Perde" olarak adlandırılan bloğun yenilmesiyle, Doğu Almanya'da yaşayanlara pembe bir gelecek tablosu sunulsa da, 30 yıl içerisinde fırsatlar çoğalmadı, maaşlar ülkenin geri kalanına göre düşük kaldı. Şimdi genç insanları burada kalmaya ikna etmek zor görünüyor.

"Schrebergarten" denen tipik bir Alman bahçesinde zaman geçiren Hannelore ve arkadaşları, Merkel'in ülkenin doğusundaki bölgeleri için daha fazlasını yapabileceği görüşünde. Her şey bir yana Merkel'in de "demir perde" altında büyüdüğünü hatırlatıyorlar.

Almanya'nın eski partileri yerine, AfD'ye oy veriyorlar.