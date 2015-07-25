Almanya Savunma Bakanı von der Leyen'e 'Türkiye tepkisi'



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Ankara'nın IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonu memnuniyetle karşıladı. Bakan von der Leyen, “Bölgedeki devletlerin IŞİD terörüne karşı harekete geçmesi ve dini sınırların ötesinde sözkonusu barbar teröre karşı durması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

'Ankara'nın riskli siyaseti'

Spiegel Online'a konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) dış politika uzmanı Niels Annen, Ankara'nın gecikmeli de olsa IŞİD'e karşı harekete geçmiş olmasının Savunma Bakanı von der Leyen tarafından memnuniyetle karşılanmasını yerinde buldu. SPD uzmanı, buna karşılık IŞİD'le birlikte Kürt güçlerinin de hedef alınmasını bir hata olarak tanımladı. Niels Annen, “Türk hükümeti Berlin'in suskunluğunu son derece riskli siyasetinin bir onayı olarak yorumlamamalıdır” dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter de Türkiye'yi eleştirdi. Batının IŞİD'le mücadelesinin Ankara tarafından kısmen benimsendiğini ve çelişkili olduğunu savunan Kiesewetter, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'le birlikte PKK mevzilerini de bombalamasını bu kapsamda değerlendirdi.

'Erdoğan barış sürecine son veriyor'

Yeşiller Partisi'nin dış politika sözcüsü Omid Nouripour, “Sayın Bakan von der Leyen, Türkiye'nin iç siyasetindeki bağlantıları hesaba katmaksızın, safça, yalnızca IŞİD'e karşı askeri operasyondan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Oysa Erdoğan Kürtlere de IŞİD'e de aynı sertlikte müdahale ediyor ve böylece Türkiye'deki barış sürecine son veriyor” dedi. Yeşiller Partisi sözcüsü Nouripour, bunun bölge genelinde gerginliği artıracağını söyledi.

Sol Parti'nin dış politika uzmanlarından Sevim Dağdelen, “Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Türk hükümetinin aldatma manevrasının etkisi altında kaldığını” savundu. Dağdelen, “Erdoğan Kuzey Irak'ta Kürtlerin mevzilerini bombalatırken Türkiye'nin nihayet İslamcı terörle mücadeleye giriştiğini savunmak alaycılıktır. Erdoğan ve Türk hükümeti operasyonu Kürt özerk yönetiminin büyümesini engellemek için bir fırsat olarak değerlendiriyor” dedi.

Türkiye, IŞİD hedeflerine karşı başlattığı operasyonu daha da genişletmiş, Kuzey Irak'taki PKK hedefleri ile Suriye'deki IŞİD mevzileri hedef almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de IŞİD unsurlarından temizlenen bölgelerin güvenli bölge olacağını" açıklamıştı. İstanbul Valiliği ise IŞİD saldırılarına karşı Barış Bloku tarafından organize edilen “Büyük Barış Yürüyüşü”nün yasaklandığını ilan etmişti.

Türkiye'deki Alman askerleri

Almanya Bakanlar Kurulu, Türkiye'de bulunan iki Patriot füze bataryası ve Patriot sisteminde görevli yaklaşık 250 Alman askerin görev süresinin ocak ayında bir yıl daha uzatılmasını kararlaştırmıştı. Alman Patriotları ve askerleri, 2013 Ocak ayından bu yana Kahramanmaraş'ta bulunuyor.