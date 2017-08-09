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Dünya

Almanya Savunma Bakanı: Türkiye'ye çok fazla sabır gösterdik

“Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli”

09 Ağustos 2017 17:19

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye'ye 'çok fazla sabır' gösterdiklerini vurgulayarak "Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildi.Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli" dedi.

Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Savunma Bakanı, “Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmasını” eleştirirken Türkiye’nin doğal olarak sınırındaki Suriye savaşından etkilendiğini ve terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden von der Leyen, Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirtti.

“NATO’nun devreye girmesi iyi oldu”

Deutsche Welle’nin haberine göre von der Leyen, “Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini” vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, “Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli” şeklinde konuştu.

Federal Meclis Savunma Komisyonu’ndan bir heyetin Konya’daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, “NATO’nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu” ifade etti.

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