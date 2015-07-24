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Dünya

Almanya Savunma Bakanı Türkiye'nin IŞİD operasyonuna destek çıktı

Ursula von der Leyen: Bu mücadele çok ciddi ve uzun süreli olacak

24 Temmuz 2015 21:24

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin IŞİD'e karşı başlattığı operasyona destek çıktı. Alman Bakan, “Bu mücadele çok ciddi ve uzun süreli olacak” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı mücadeleye destek çıktı. Alman “Bild” gazetesine konuşan Bakan von der Leyen “Bölgedeki devletlerin IŞİD terörüne karşı harekete geçmesi ve dini sınırların ötesinde bu barbar teröre karşı durması önemli. Bu mücadele çok ciddi ve bizi uzun süre meşgul edecek. Bizim de Irak'ta Peşmergelere yardıma devam etmemiz önemli” dedi.

Bakan Von der Leyen, Kahramanmaraş'ta Patriot savunma sisteminde görev yapan askerlerin tehlikede olmadığını belirtti ve “Gelişmeleri yerinde ve yakından izliyoruz” dedi.

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