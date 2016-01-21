Almanya Savunma Bakanı Türkiye'de

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Suriye'deki
keşif uçuşlarına katılan Alman hava kuvvetleri
mensuplarını ziyaret amacıyla Çarşamba akşamı İncirlik'e
gitti. Von der Leyen durum değerlendirmesi yapmak amacıyla
Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelecek.
İncirlik'te üslendirilen Alman birliği aralık
ayından bu
yana IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona keşif
uçuşlarıyla destek sağlıyor ancak aktif harekatta yer
almıyor. Suriye ve Irak hava sahasını denetleyen Alman
filosunda Tornado tipi altı jetle bir yakıt ikmal uçağı
görev yapıyor. Almanya, Fransız uçak gemisini korumak
amacıyla Akdeniz'e bir de fırkateyn göndermişti.
Salı günü Tornado'ların, gece görüş
dürbünü kullanan
pilotların gösterge panelindeki parlak ışıktan etkilenmesi
nedeniyle sadece gündüzleri havalanabildiği öğrenilmişti.
Silahlı kuvvetler sözcüsü gece seferlerine ihtiyaç
olmadığını, gündüz çekilen fotoğraflardan daha net veri
elde edilebildiğini ve gece uçuşlarını engelleyen hatanın
şubat ayına kadar düzeltilmiş olacağını söyledi.
Fransa hükümetinin ricası üzerine IŞİD ile mücadele
operasyonu için 410 Alman askeri görevlendirilmişti.
İhtiyaç halinde bu sayı bin 200'e kadar çıkarılabilecek.
Askeri ittifak IŞİD hedeflerini tahrip harekatını bir yıl
önce başlatmıştı.
IŞİD ile uluslararası mücadele göreviyle Irak ve Mali'de
üslendirilen Alman birliklerine takviye kuvvet gönderme
tezkeresi elan Alman parlamentosunda görüşülüyor.
Alman silahlı kuvvetleri IŞİD ile savaşan Irak'taki yerel
güçlere eğit-donat hizmeti de veriyor. Almanya bu gruplara
silah yardımı da yapıyor. Mali'nin kuzeyindeki Alman
askeri sayısının 150'den 650'ye çıkarılması planlanıyor.
Ülkenin güneyindeki hükümet kuvvetlerini eğitme görevine
de 200 Alman askeri katılıyor.