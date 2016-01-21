Almanya Savunma Bakanı Türkiye'de

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Suriye'deki

keşif uçuşlarına katılan Alman hava kuvvetleri

mensuplarını ziyaret amacıyla Çarşamba akşamı İncirlik'e

gitti. Von der Leyen durum değerlendirmesi yapmak amacıyla

Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelecek.

İncirlik'te üslendirilen Alman birliği aralık

ayından bu

yana IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona keşif

uçuşlarıyla destek sağlıyor ancak aktif harekatta yer

almıyor. Suriye ve Irak hava sahasını denetleyen Alman

filosunda Tornado tipi altı jetle bir yakıt ikmal uçağı

görev yapıyor. Almanya, Fransız uçak gemisini korumak

amacıyla Akdeniz'e bir de fırkateyn göndermişti.

Salı günü Tornado'ların, gece görüş

dürbünü kullanan

pilotların gösterge panelindeki parlak ışıktan etkilenmesi

nedeniyle sadece gündüzleri havalanabildiği öğrenilmişti.

Silahlı kuvvetler sözcüsü gece seferlerine ihtiyaç

olmadığını, gündüz çekilen fotoğraflardan daha net veri

elde edilebildiğini ve gece uçuşlarını engelleyen hatanın

şubat ayına kadar düzeltilmiş olacağını söyledi.

Fransa hükümetinin ricası üzerine IŞİD ile mücadele

operasyonu için 410 Alman askeri görevlendirilmişti.

İhtiyaç halinde bu sayı bin 200'e kadar çıkarılabilecek.

Askeri ittifak IŞİD hedeflerini tahrip harekatını bir yıl

önce başlatmıştı.

IŞİD ile uluslararası mücadele göreviyle Irak ve Mali'de

üslendirilen Alman birliklerine takviye kuvvet gönderme

tezkeresi elan Alman parlamentosunda görüşülüyor.

Alman silahlı kuvvetleri IŞİD ile savaşan Irak'taki yerel

güçlere eğit-donat hizmeti de veriyor. Almanya bu gruplara

silah yardımı da yapıyor. Mali'nin kuzeyindeki Alman

askeri sayısının 150'den 650'ye çıkarılması planlanıyor.

Ülkenin güneyindeki hükümet kuvvetlerini eğitme görevine

de 200 Alman askeri katılıyor.