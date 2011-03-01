-ALMANYA SAVUNMA BAKANI ''İNTİHAL''DEN İSTİFA ETTİ HANNOVER (A.A) - 01.03.2011 - Doktora tezinde intihal yapmakla eleştirilen Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, görevinden istifa etti. Guttenberg, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, medyadaki tüm tartışmaların kendisiyle ilgili olduğunu ve bu arada yurtdışındaki misyonlarda öldürülen ve yaralanan askerlerin geri plana düştüğünü belirterek, bu nedenle kendisi için zor da olsa görevinden ayrılma kararı aldığını söyledi. Zayıflıklarını ve hatalarını kabul ettiğini, doktora tezinde yapılan hatalarla ilgili araştırmaya kendisinin de katılacağını ifade eden Guttenberg, her zaman mücadeleye hazır olduğunu, ancak şimdi dayanma gücünün sınırlarına ulaştığını kaydetti. Guttenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de bugüne kadar verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Doktora tezinde intihal yapmakla eleştirilen Guttenberg, hata yaptığını kabul etmiş, ancak bunun bilinçli olmadığını savunmuştu. Guttenberg'in doktora unvanının geri alınması isteği Bayreuth Üniversitesi tarafından kabul edilmişti. Karl-Theodor zu Guttenberg'in, istifa kararını açıklamadan önce bunu Merkel'e bildirdiği belirtildi.