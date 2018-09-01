Almanya şart koştu: Serbest bırakmazlarsa Türkiye AB ile ilişkilerini canlandıramaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları serbest bırakılmadıkça Türkiye'nin AB ile ilişkileri canlandıramayacağını söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre, Almanya, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminden sonra 50 Alman vatandaşının halen tutuklu bulunduğunu, bunlardan sadece 7'si hakkında iddianame hazırlandığını, 35 Alman vatandaşının da yurt dışına çıkış yasağı olduğunu belirtiyor.



Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Gymnich toplantısı için Viyana'da bulunan Alman bakan, konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sorunlar çözülmeli" dedi.



Gelecek hafta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak olan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bu konuyu Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde öncelikle gündeme getireceğini söyledi. Türkiye'deki tutuklu Almanların serbest bırakılmasının Almanya ile ilişkileri canlandırmanın ilk adımını oluşturacağını belirten Bakan Maas, "Bu aynı zamanda AB ilişkilerini de canlandırmanın ilk adımı olacak" diye konuştu.



Heiko Maas, Türkiye'nin Avrupa'dan ekonomik yardıma ihtiyacı olup olmadığı konusundaki soruya, "İlk önce ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor. Top Ankara'da" ifadesini kullandı.



Türk kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması ve Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yapmalarının yasaklanmasının ardından da Ankara ve Berlin arasındaki ilişkiler gerilmişti.