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Spor

Almanya şans tanımadı

Dünya Kupası Elemeleri 4. Grupta en büyük favori olan Almanya, mutlak favori olarak çıktığı Galler karşısında çok zorlandı ama...

16 Ekim 2008 03:00



Dünya Kupası Elemeleri 4. Grupta en büyük favori olan Almanya, mutlak favori olarak çıktığı Galler karşısında çok zorlandı. Panzerleri galibiyete taşıyan isim ise Trochowski oldu.

Cumartesi günü Rusyayı yenen ancak kuranyi'nin kadro dışı kalması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Alamnay, Galler karşısında aradığı golü bir türlü bulamadı. Birçok fırsatı değerlendiremeyen Almalar, tam ada ekibinin ümitlendiği 72. dakikada Hamburglu Trochowski attığı golle Löw'ün takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Almanya bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

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