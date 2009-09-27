Almanya sandık başında

Almanya'da bugün düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Seçmenler, Federal Meclis'in 600 üyesini belirleyecek. En güçlü adaylar Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier...



Toplam sayısı yaklaşık 62.2 milyon olan seçmenler, Federal Meclis'in (Bundestag), sayıları en az 598 olacak üyelerini belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor.



Yaklaşık 3.5 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde, seçmenlerin yaklaşık 5.6 milyonu göçmen kökenli ve bunlar arasında da yaklaşık 327 bin Türk kökenli bulunuyor.



Ülke çapında toplam 16 eyalette ve 299 seçim bölgesinde düzenlenen seçimlerde, her seçmenin 2 oy hakkı bulunuyor.



Seçmenler birinci oylarını, oturdukları yerlerde doğrudan milletvekili adayı olan politikacılara, ikinci oylarını da tercih ettikleri partiye verecek.



Federal Meclis'te halen 611 milletvekili bulunuyor.



Bir partinin herhangi bir seçim bölgesinde, normalde aldığı oylara göre çıkarttığı milletvekilinden daha fazlasını, doğrudan oylarla kazanması durumunda Federal Meclis'in üye sayısı da doğrudan artacak.



32 Türk kökenli vekil de yarışta



Aralarında 32 Türk kökenlinin bulunduğu toplam 3 bin 556 milletvekili adayının Federal Meclis'e girebilmek için çaba harcadığı seçimlere 27 parti ve siyasi grup katılıyor.



Seçim sonuçlarıyla ilgili ilk tahminler yerel saat ile 18.00'de alınacak.



Kamuoyu yoklamaları Başbakan Angela Merkel'ın şansının yüksek olduğunu gösteriyor.



Sosyal Demokratların adayı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'eyse, Merkel'i zorlayacak bir isim olsa da çok fazla şans tanınmıyor.



Seçim sonuçlarıyla ilgili ilk tahminler yerel saatle 18.00'de alınmaya başlanacak.

