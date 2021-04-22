Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Haziran'dan itibaren her isteyene aşı sağlamak mümkün

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Haziran ayından itibaren "aşılamada önceliklendirme" uygulamasının son bulabileceğini ve isteyen herkesin aşılanabileceğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "aşılamada önceliklendirme" uygulamasının Haziran ayında kaldırılmasının beklendiğini ve yaş farkı gözetmeksizin isteyen herkese Haziran ayından itibaren aşı sunulabileceğini açıkladı. Almanya'da 60 yaş üstü nüfusun yarısının şimdiye kadar en az bir doz aşı olduğunu açıklayan Spahn, Covid-19'u ağır geçirme ihtimalinin bu grupta 60 kat daha fazla olması nedeniyle, bunun önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Spahn, aşılanması planlanan üçüncü grubun aşılanmasına Mayıs ayında başlanacağını, Haziran ayında ise önceliklendirmenin kaldırılabileceğini belirtti. Spahn, ülkedeki aşılama hızının, eldeki aşı miktarının artması ve dağıtım uygulamalarının geliştirilmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde artacağını söyledi. Daha önce yeterli miktarda aşı bulunmaması nedeniyle başlatılan "aşılamada önceliklendirme" uygulamasının sonuna geliniyor olmasına temkinli yaklaşanlar da var. Almanya Hasta Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, öncelik belirleme uygulamasının erken kaldırılmasının riskli olabileceğini ifade etti. "Çoğu yerde pragmatik çözümler bulundu ama yine de temel etik kuralları, 80 yaş üstü nüfus ve yatalak nüfus evlerinde virüsten korunmadıkları sürece terk edilmemeli.

1 Nisan'dan beri Sağlık Bakanlığı özellikle bu gruptaki aşılamanın nasıl ilerlediği konusunda sessiz. Veriler açıklandığında ve yeterli aşı tedarik edildiğinde etik olan öncelik sıralamasını kaldırmaktan bahsedebiliriz" ifadelerine yer verdi. Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden yeni yasaya onay geldi Aşılamada ilerleme kaydedilirken, ülkede artan vakalar da endişe yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle, Almanya'da, 7 gün boyunca Koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişi başına 100’ü geçtiği bölgelerde devreye girecek düzenlemeleri kapsayan yeni yasal değişiklik dün Federal Meclis'te kabul edildi.

İnsidans değeri 100'ü geçen bölgelerde gece sokağa çıkılmayacak

Halkı Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda yapılan değişiklik, bugün Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde de onaylandı ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. Yasaya bağlı olarak, insidans değerinin 100'ü geçtiği bölgelerde saat 22.00 ile 05.00 arasında işe ya da doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmayacak. Açık havada tek başına spor yapmak gece yarısına kadar mümkün olacak. Okullarda yedi günlük insidansın 165'i aşması halinde yüz yüze eğitime ara verilecek.