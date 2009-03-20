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Dünya

'Almanya, sadece mal taşıyanlara serbest'

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkeye vizesiz girişin Almanya'ya mal taşımacılığı yapan Türk vatandaşları için geçerli olduğunu bildirdi

20 Mart 2009 02:00

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkeye vizesiz girişin Almanya'ya mal taşımacılığı yapan Türk vatandaşları için geçerli olduğunu bildirdi

Almanya İçişleri Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın, Almanya'ya vizesiz girmek isteyen Türk kamyon şoförü Mehmet Soysal'ın talebini kabul ettiği 19 Şubat tarihli kararının sadece, Almanya'ya mal taşımacılığı yapan Türk vatandaşları için geçerli olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından bu konuda yapılan açıklamada, Türk turistlerin, iş adamlarının ve diğer Türk vatandaşlarının da artık vizesiz Almanya'ya girebilecekleri şeklinde yapılan yorumların doğru olmadığı belirtilerek, Sol Parti tarafından bu yönde yapılan açıklamada kararın çarpıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tüm AB ülkeleri için bağlayıcı olduğu belirtilen söz konusu kararın, "hizmet sunumu özgürlüğü kapsamında diğer alanlar için de geçerli olup olmadığının incelenmekte olduğu" kaydedildi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Adalet Divanının kararı uyarınca çok sayıda Türk'ün vizesiz Almanya'ya giriş yapabileceklerini savunarak, bu kişilere turistlerin, iş adamlarının ve sanatçılarla Almanya'da hastanelerde tedavi görmek isteyen Türk vatandaşlarının da dahil olduğunu belirtmişti.

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