Almanya, Rusya-Türkiye yakınlaşmasından memnun



Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier salı günü St. Petersburg'da yapılacak Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan, Bild gazetesine açıklamasında "Rus uçağının düşürülmesinden sonra iki ülkenin yeniden yakınlaşması olumlu bir gelişme" dedi. Steinmeier, "Ancak iki ülkenin Rusya'nın Türkiye'ye NATO'ya alternatif bir güvenlik ittifakı sunabilecek kadar yakınlaşacağına inanmıyorum" diye konuştu. Bakan, Türkiye'nin NATO açısından önemli bir ortak olduğunu ve öyle de kalması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da "Türkiye ile Rusya'nın yeniden yakınlaşmasının, NATO içindeki güvenlik ortaklığını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın iki ülke arasında yeniden daha fazla diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılayacağına dikkat çekilen açıklamada, her iki ülkenin de Suriye iç savaşına çözüm bulma konusunda önemli aktörler olduğu belirtildi.

Steinmeier'den Türkiye açıklaması

Öte yandan Bakan Steinmeier, Türkiye'deki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Bakan, darbe girişimi sonrasındaki gözaltılara istinaden yaptığı açıklamada, "Biz öğretmenlerin, yargıçların ve gazetecilerin tutuklanmasına bir anlam veremediğimizi baştan itibaren açıkça ortaya koyduk ve bundan sonra da öyle yapacağız" dedi. Ancak Bakan, 'Darbeyi gerçekleştirenlerin sivillere ve meclise yönelik kaba kuvvetinin' Almanya'da haklı olarak yürütülen tartışmaların gölgesinde kaldığını ifade etti.

AKP taraftarı olmayan Türklerin de konuya bu şekilde yaklaştığını belirten Bakan, "Bu nedenle şunu söylemek önemli: Darbeyi açıkça kınadık, şimdi de siyasi ve cezai kovuşturması yapılmalı, fakat hukuk devleti çerçevesi içinde kalınarak" diye konuştu.

Bakan, vize muafiyeti tartışmalarına ilişkin olarak ise Ankara'nın öncelikle şartları yerine getirmesi gerektiğini, bu şartların henüz karşılanmamış olduğunu vurguladı.