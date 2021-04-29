Almanya rekor kırdı; tek günde 1.1 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı

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Almanya, çarşamba günü 1.1 milyon kişiye yeni tip Koronavirüs aşısı yaparak yeni bir rekor kırdı ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde salgını kontrol altına almak için büyük bir adım attı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, 730 bin aşıyı pratisyen doktorların, 360 bin dozu ise aşı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının yaptığını belirtti.

''Bu sayılar ne kadar hızlandığımızı gösteriyor'' diyen Spahn, ''Hala sürü bağışıklığına ulaşacak noktada değiliz ancak her aşı koruma sağlıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya bu vesileyle tek günde nüfusunun yüzde 1'inden fazlasını aşılamış oldu. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 25.9'u tek doz, yüzde 7.5'i ise tamamen aşılandı.