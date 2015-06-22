Almanya reform taleplerinde ısrarlı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları arasındaki Yunanistan kriz zirvesine sayılı saatler kala Almanya'nın uzlaşma şartlarını açıkladı. Merkel, alacaklı kurumların Atina hükümetinin reform önerileri hakkındaki değerlendirmesi alındıktan sonra karara varılmasının mümkün olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Merkel aksi takdirde buluşmanın sadece danışma zirvesi olacağını ve alacaklıların reform değerlendirmesinin alınması için çok az zaman kaldığını sözlerine ekledi.

Başbakan Merkel Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun Yunanistan'ın reform önerileri hakkındaki kanaatine büyük önem verdiklerini ve karar almaya gerek olup olmadığının değerlendirmeden sonra anlaşılacağını belirtti. Atina hükümetinin tasarruf ve reform önerileri hakkındaki nihai kararın perşembe ve cuma günleri yapılacak olan AB olağan yarıyıl zirvesine ertelenmesinin mümkün olduğunu ima eden Angela Merkel, ‘önerilerin teker teker incelenmesi gerektiğini' ve dayanışma gösterilmesinin Yunanistan'ın gayretlerine bağlı olduğunu söyledi.

Brüksel'deki kriz zirvesinin karar değil de danışma buluşması olabileceği cuma günü de duyurulmuştu. Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları bu akşam maliye bakanları buluşmasının ardından Brüksel'de bir araya gelerek devlet iflası tehlikesiyle karşılaşan Yunanistan'a yardım imkânlarını görüşecekler.

Maliye bakanları buluşmasında Atina'nın sunduğu tasarruf ve reform önerilerinin, süresi 30 Haziran'da dolacak olan ek yardım programı bünyesindeki 7,2 milyar euroluk son dilimin Atina'ya ödenip ödenemeyeceği ele alınacak. Önümüzdeki günlerde yardım diliminin serbest bırakılmaması durumunda Yunanistan'ın temerrüde düşme tehlikesi baş gösterecek.