Almanya, Polonya ve İsveç'ten Rusya'ya misilleme; diplomatlar sınır dışı edildi

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Almanya, Polonya ve İsveç, Moskova'nın geçen hafta yaptığı hamlenin ardından birer Rus diplomatı sınır dışı ilan etme kararı aldı.

Üç Avrupa Birliği ülkesini temsil eden diplomatlar geçen hafta Aleksey Navalny yanlısı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle Rusya'dan gönderilmişti. AB ülkeleri bu hafta koordineli gibi gözüken bir hamle ile karşılık verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Federal Dışişleri Ofisi, Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmesine karar verdi" denildi. Bakanlık, Rusya'nın diplomatları sınır dışı etme kararınının "hiçbir şekilde makul olmadığını" ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Stockholm, Rus büyükelçiyi bir çalışanından ülkeden ayrılmasının istendiği hakkında bilgilendirdi" açıklamasında bulundu. Linde, bu kararı Rusya'nın kendi diplomatını sınır dışı etmesine karşılık aldıklarını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın aldığı sınır dışı kararının "temelsiz" olduğunu söyleyerek kınadı ve Poznan'da görev yapan bir Rus konsolosun persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurdu.

Rusya sınır dışı kararlarını geçen hafta Avrupa Birliği'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell Moskova'ya vardıktan kısa süre sonra duyurmuştu. Borrell, Brüksel'e döndükten sonra Rusya'nın "diyaloga açık olmadığını" söylemiş ve yeni yaptırımlar uygulanabileceğinin sinyallerini vermişti.