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Dünya

Almanya: PKK'ya silah yardımı yapmayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, PKK'ya silah yardımı yapılmayacağını açıkladı

17 Ekim 2014 02:06

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Twitter üzerinden yapılan bir söyleşide, PKK'nın Türkiye'ye şiddet tehdidi sürdüğü müddetçe silah yardımının söz konusu olmadığını bildirdi. 

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder, Almanya'nın IŞİD'le mücadele çerçevesinde PKK'ya silah yardımı yapıp yapmayacağı konusunda Spiegel Online'e yaptığı açıklamada, "Başka grupların da desteklenmesi konusunda kapıyı kapatamam. Tabii bu Türkiye'ye rağmen olacak bir konu değil, onunla yapılabilir. Bu PKK'nın desteklenmesi için de geçerli" demişti. 

Almanya, Kuzey Irak'taki Kürtlere silah yardımı yaparken, Avrupa Birliği'nde terörist bir örgüt olarak kabul edilen PKK'ya yardım etmiyor.

 

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