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Dünya

Almanya PKK'lı eylemcileri gözaltına aldı

Alman polisi, PKK terör örgütünün Ludwisburg'daki gösterisine müdahele etti ve iki kişiyi gözaltına aldı.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Almanya'da faaliyetleri yasaklanan terör örgütü PKK'nın sokak gösterilerine izin verilmiyor. 


Fransa, İtalya ve Belçika'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonları ve tutuklamaları bahane eden PKK'lıların, Almanya'da düzenlemek istedikleri protesto gösterisine izin verilmedi.


Ludwigsburg şehrinde toplanarak, terörist başı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün sembollerini açarak yürüyüşe geçen yaklaşık 100 kişilik PKK'lı grubun taşkınlık yapması üzerine polis müdahalede bulundu. Sokak aralarına kaçan terör örgütü mensupları, iş yeri ve araçlara taş atarak kundaklama girişiminde bulundu. Polisin müdahalesi sonucu kaçan örgüt mensuplarından iki kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Alman polisi yaralandı.

Yakalanan terör örgütü mensuplarının “yasaklı terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün eylemlerine katılmak, güvenlik güçlerine karşı koyma ve yaralama” suçlarından yargı önüne çıkarılacağı kaydedildi.


Alman güvenlik güçleri, geçen yıldan bu yana terör örgütüne kadro ve finansman teminine yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen 150'yi aşkın dernek, ev ve iş yerine yönelik operasyonlar düzenlemiş, operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alınmıştı.

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