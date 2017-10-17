Almanya peşmergeye verdiği eğitimi askıya aldı

Almanya, Kerkük'te merkezi Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gerginlikten ötürü peşmergelere verdiği eğitimi askıya aldı.

Der Spiegel dergisinin online sitesi Spiegel Online'da pazartesi günü yayınlanan habere göre Almanya Genelkurmay Başkanı Volker Wieker, bölgede artan gerilim sebebiyle Kuzey Irak'ta IKBY’ye bağlı peşmergelere verilen eğitimin geçtiğimiz cuma günü askıya alındığını teyit etti.

Wieker, bu kararın Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile istişare sonucunda alındığını belirtti.

25 Eylül'de IKBY tarafından yapılan bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerilen ilişkilerin ışığında Bağdat yönetimi geçtiğimiz cuma günü IKBY'ye Kerkük’ü terk etmesi için ültimatom vermiş, ardından da pazartesi sabaha karşı şehri ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Peşmergeden büyük bir direnişle karşılaşmayan Irak ordusu, Kerkük’te valilik binası, önemli bir askeri üs ile şehrin yakınlarındaki petrol sahasının kontrolünü sağladı.

Gerginlik ortaya çıktığından bu yana Alman hükümetinin ne yapacağını değerlendirdiğinin ifade edildiği haberde, bu kararın Almanya’nın tarafsızlığını tehlikeye atmamak için alındığı aktarıldı.

Alman ordusu 2014 yılından bu yana ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak Kuzey Irak'ta peşmerge güçlerini eğitiyor.

200 civarında olan Alman eğitmenlerin büyük bir çoğunluğu IKBY’ye bağlı Erbil şehrinde konuşlu. Spiegel Online haberinde Erbil'de durumun durağan olması sebebiyle Alman askerlerinin tehdit altında olmadıklarını, ancak yetiştirdikleri peşmergelerle şehirden güneye doğru hareket etmiş olan münferit eğitmen gruplarının tehlike altında olduklarını belirtti.