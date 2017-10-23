Almanya peşmergeye silah sevkiyatını sürdürüyor

Almanya Savunma Bakanlığı, IŞİD'le mücadele çerçevesinde peşmerge güçlerine silah sevkiyatının devamından yana. Bakanlık, silahların sadece IŞİD'e karşı kullanacağı konusunda şüphe duyulmadığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumu sonrası patlak veren krize rağmen silah takviyesi konusunda kendilerine verilen teminatı esas aldıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, peşmergenin gönderilen silahların sadece IŞİD'e karşı mücadelede kullanılacağına dair verdiği güvenceyi dikkate aldıklarını belirtildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "savaş bölgesinde her bir silahın nerede bulunduğunun takibini yapmanın mümkün olmadığını, ancak Kürtlerin federal hükümete güvence verdiklerine" dikkat çekti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "bu anlaşmanın ihlal edileceği konusunda şüphe duymalarına neden olabilecek bir gerekçe bulunmadığını" belirtti. Sözcü, mevcut durumun yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.

2014'ten beri silah gönderiliyor

Alman hükümeti, Erbil yönetimiyle yaptığı anlaşma üzerine 2014 yılı itibariyle 2016 yılına kadar IŞİD'e karşı mücadelede kullanılmak üzere peşmerge güçlerine 24 bin piyade tüfeği ve 1200 tanksavar füzesinin de bulunduğu silahlar gönderdi.

Peşmergeye askeri eğitim verilmesi konusunda sağlanan anlaşma kapsamında bazı peşmerge birlikleri Almanya'da da eğitim almıştı. Almanya'nın gönderdiği silahların kullanımı konusunda Bavyera Eyaleti'nde verilen eğitimde Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de peşmerge güçlerini ziyaret etmişti.

Almanya'da federal hükümetin peşmerge güçlerine silah takviyesi, söz konusu silahların Irak ordusuna karşı da kullanılma ihtimali olabileceği nedeniyle eleştirilmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Alman ordusunun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki eğitim misyonuna şüpheyle yaklaşırken Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen, pazar günü yaptığı açıklamada Peşmerge birliklerine yönelik eğitim misyonunun yeniden değerlendirmeye alınmasını talep etmişti.

dpa/GA/HS

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